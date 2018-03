Les ministres de la Défense azerbaïdjanais, turc et géorgien se réunissent à Giresun

Bakou, 31 mars, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, Nurettin Canikli, ministre turc de la Défense nationale, et Levan İzoria, ministre géorgien de la Défense, se sont réunis le 31 mars à Giresun, en Turquie.

Les perspectives de la coopération militaire entre l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie, les processus en cours dans la région et le monde entier, l’activité pour l’assurance de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région, ainsi que les questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.

Les ministres ont souligné que les relations amicales entre les trois peuples se développaient et les liens stratégiques des trois Etats reflétaient la volonté des peuples, ajoutant que ces liens, basés sur la confiance mutuelle, jouaient un rôle important en termes de maintien de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région, ainsi que d’assurance du bien-être des peuples.

Lors de son intervention, le colonel-général Zakir Hassanov a souligné que le 31 mars marquait la commémoration du centenaire du génocide des Azerbaïdjanais de 1918.

Il a fait savoir que du 30 mars au 3 avril 1918, plus de dix mille Azerbaïdjanais avaient été tués par les forces armées arméniennes et portés disparus à Bakou et dans les autres régions avoisinantes.

Nurettin Canikli, ministre turc de la Défense nationale, a exprimé ses condoléances au peuple azerbaïdjanais pour le génocide.