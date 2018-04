Istanbul s’apprête à accueillir l’ISTRADE 2018

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le Sommet du commerce et de l'approvisionnement énergétique - ISTRADE 2018 aura lieu les 9-10 avril prochains à Istanbul, en Turquie.

Organisé avec le soutien du Ministère de l’Energie et des Ressources naturelles de Turquie et de l’Autorité turque de régulation du marché de l’énergie, le sommet se penchera sur les défis, la situation actuelle, les attentes dans le commerce de l’énergie et l’avenir des marchés organisés.

Des panels aux sujets de «Le changement numérique dans le commerce de l'énergie», «Les marchés de détail de l'électricité et la distribution», «Le commerce et la consommation dans les marchés de l’électricité» et «Le commerce du gaz naturel et le commerce et la numérisation dans les marchés pétroliers» seront organisés en marge du sommet.