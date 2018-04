Le ministre turc de la Justice reçu au Parquet général d’Azerbaïdjan

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le procureur général de la République d’Azerbaïdjan, Zakir Garalov, a rencontré une délégation conduite par le ministre turc de la Justice Abdulhamit Gul.

Pendant la rencontre, le procureur général Zakir Garalov a déclaré que les relations des deux peuples fondées historiquement sur des racines nationales se développaient de manière dynamique dans les domaines politique, économique et culturel.

Z.Garalov a fait savoir que les relations des deux pays s’étaient élevées au niveau de coopération stratégique grâce aux efforts sérieux et à la politique clairvoyante des chefs d’Etat et s’appuyaient sur les principes d’amitié et de fraternité.

Le procureur général a souligné avec plaisir les relations de coopération juridiques bilatérales, a mis l’accent sur la participation active des organismes d’application de la loi de l’Azerbaïdjan dans les enquêtes à grande échelle menées sur l’affaire criminelle liée aux événements du 15 juillet 2016 en Turquie.

Exprimant sa gratitude pour le soutien apporté par l'Etat et le gouvernement azerbaïdjanais lors de la tentative de coup d'Etat en Turquie, Abdulhamit Gul s’est déclaré sûr que les liens bilatéraux dans tous les domaines s’élargiraient désormais. Il a ensuite transmis ses félicitations à l’occasion du centenaire de la République démocratique d'Azerbaïdjan.

Pendant la rencontre, des informations ont été fournies sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh.

Le ministre turc a également présenté ses condoléances pour le 100e anniversaire du génocide des Azerbaïdjanais commémoré dans le pays il y a quelques jours.

Un échange de vues fructueux a également eu lieu sur la coopération dans le domaine juridique.

Enfin, la délégation turque s'est familiarisée avec le Musée d'histoire du Parquet général.