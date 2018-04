La conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés s’est terminée

Bakou, 6 avril, AZERTAC

La conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés au sujet de «La promotion de la paix et de la sécurité internationales au service du développement durable» s’est terminée aujourd’hui.

Les intervenants ont souligné l’importance de renforcer les efforts communs pour assurer la paix et la sécurité dans le monde entier. Il a été noté que la solution des problèmes consistait à la coopération et au dialogue interculturel. L'un des principes essentiels du Mouvement des Non-Alignés est le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. Les conflits doivent être résolus et la lutte contre le terrorisme doit être renforcée.

Les participants ont dit que des discussions fructueuses avaient été menées lors de la conférence ministérielle du Mouvement Non-Alignés. Ils ont remercié le gouvernement azerbaïdjanais pour l’excellente organisation de la conférence et l’hospitalité.

Elmar Mammaduarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et Jorge Arreaza Montserrat, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, ont tenu une conférence de presse à l’issue de la conférence de Bakou.