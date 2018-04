Le président azerbaïdjanais présente ses vœux aux chrétiens orthodoxes du pays

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a présenté ses vœux de Pâques aux chrétiens orthodoxe en Azerbaïdjan.

Dans son message le chef de l’Etat écrit que le climat de tolérance ethno-religieuse ayant historiquement existé en Azerbaïdjan a assuré pendant des centenaires la coexistence pacifique des religions célestes dans le respect mutuel et la confiance dans le pays, a joué un rôle exceptionnel dans l'établissement des valeurs humaines telles que l'humanisme, la solidarité et la tolérance entre les gens appartenant à des croyances et religions différentes.

Il y est noté que la sauvegarde et la promotion du patrimoine historique et culturel de la République d'Azerbaïdjan, connue aujourd'hui comme un espace de dialogue interreligieux et interculturel, figurent parmi les principales orientations de notre politique nationale.

Le président de la République souligne que la communauté chrétienne a sa propre place dans la société azerbaïdjanaise contemporaine, riche de valeurs multiculturelles et de traditions de tolérance. « Je tiens à noter avec plaisir que nos compatriotes chrétiens jouissant du climat démocratique et juridique existant et des relations progressistes entre l'État et la religion en Azerbaïdjan sont activement impliqués dans toutes les sphères de la vie publique et politique, tout en préservant leurs particularités et leurs traditions ethniques et religieuses, contribuent dignement au grand processus de progrès et à la construction de la société civile dans notre pays », indique le président azerbaïdjanais.

« Les Pâques que vous célébrez solennellement chaque année en Azerbaïdjan est un symbole de paix, de solidarité, de bienveillance et de compassion. Que cette sainte fête vous apporte joie et abondance. Joyeuses Pâques ! », conclu le président de la République.