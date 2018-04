Le nouvel ambassadeur azerbaïdjanais au Tadjikistan remet ses lettres de créance à Emomali Rahmon

Douchanbé, 13 avril, AZERTAC

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Azerbaïdjan au Tadjikistan, Hassan Mammadzadé, a remis ses lettres de créance au président Emomali Rahmon.

Le président tadjik a félicité le diplomate pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses activités futures. L’ambassadeur a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au chef de l’Etat tadjik.

L’élargissement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, pays amis et frères, ainsi que le développement des domaines économique, commercial, humanitaire et culturel ont fait l’objet d’un échange de vues.

Les discussions ont porté sur la visite officielle du président tadjik en Azerbaïdjan. Emomali Rahmon a remercié pour les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et a demandé de lui transmettre les siennes.

Hassan Mammadzadé a fait savoir qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer les liens bilatéraux dans tous les domaines.