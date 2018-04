Un Groupe d’amitié avec l’Azerbaïdjan créé au Parlement égyptien

Bakou, 16 avril, AZERTAC

L’ambassade d’Azerbaïdjan en République arabe d'Egypte, Toural Rzaïev, a rencontré Ahmed Saad Eddin, secrétaire général du parlement de ce pays.

Les relations politiques, économiques, culturelles et interparlementaires entre les deux pays ont fait l’objet de discussions. La réunion de la Commission mixte intergouvernementale tenue en février, la visite de Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, au Caire, et ses rencontres fructueuses avec le président Abdel Fattah al-Sissi et le Premier ministre Chérif Ismaïl, ont été hautement appréciées.

Ahmed Saad Eddin a remis au diplomate azerbaïdjanais le document sur la création du groupe d’amitié Egypte-Azerbaïdjan, signé par le président du parlement égyptien Ali Abdel-Aal.

Mohamed Hassan Al-Abd a été élu président du groupe d’amitié. La commission est composée de 10 députés.