L’hommage à la mémoire des martyrs

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et les membres de sa famille sont arrivés le 18 avril à l’Allée des martyrs.

Le chef de l’Etat a rendu hommage à la mémoire des fils et filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et a déposé une gerbe devant la flamme éternelle.

Le président et les membres de sa famille ont contemplé la vue panoramique de la ville de Bakou.