Les bibliothèques nationales azerbaïdjanaise et qatarie signent un mémorandum sur la coopération mutuelle

Bakou, 18 avril, AZERTAC

La Bibliothèque nationale d'Azerbaïdjan M.F. Akhounzadé et la Bibliothèque nationale du Qatar ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération mutuelle. Le document a été signé par le professeur Karim Tahirov, directeur de la Bibliothèque national d’Azerbaïdjan, et Sohair Wastawy, directeur exécutif de la Bibliothèque nationale du Qatar.

Vaguif Aliyev, premier vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, Rachad Ismayilov, ambassadeur d’Azerbaïdjan au Qatar, et des collaborateurs de la Fondation et de la Bibliothèque nationale du Qatar, ont été présents à la cérémonie de signature.

C’est le 35ème mémorandum, signé par la Bibliothèque nationale d'Azerbaïdjan avec les bibliothèques nationales des autres pays du monde.

Signé pour 5 ans, le mémorandum prévoyait l’échange mutuel de livres, d’informations, de ressources électroniques, de copies de livres et de manuscrits précieux, l’échange d’expériences des collaborateurs, l’organisation des conférences scientifiques et la participation aux foires du livre.

Les perspectives de la coopération ont fait l’objet de discussions.