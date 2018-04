Rencontre du président de la République avec une délégation de l’OTAN VIDEO

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu le 19 avril avec une délégation conduite par le général Curtis M. Scaparrotti, commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR).

Curtis M. Scaparrotti a félicité le président Ilham Aliyev pour sa victoire aux élections présidentielles.

Le président de la République a remercié pour les félicitations.

Lors de l’entretien, le développement réussi de la coopération a fait l’objet des discussions.

Le chef de l'État a déclaré avoir effectué une visite au siège de l'OTAN en novembre dernier, ajoutant que son échange de vues avec le secrétaire général de l'OTAN, son discours à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord et les discussions menées lors de cette visite ont confirmé une fois de plus le niveau élevé de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OTAN.

Le commandant suprême des forces alliées en Europe, Curtis M. Scaparrotti, s'est déclaré très satisfait de la coopération OTAN-Azerbaïdjan et a noté que l'Azerbaïdjan était un pays partenaire très important pour cette organisation. Il a apprécié en particulier le rôle de l'Azerbaïdjan dans les opérations de maintien de la paix en Afghanistan et a souligné l'importance d'utiliser les opportunités de transit et de transport du pays pour ces opérations.

Curtis M. Scaparrotti a remercié le président Ilham Aliyev pour l'organisation en Azerbaïdjan de sa rencontre avec le chef de l'état-major des armées russes.

Le président de l'Azerbaïdjan a dit espérer que cette rencontre servirait à renforcer la sécurité internationale.