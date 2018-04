Entretien du président Ilham Aliyev avec le directeur du Service de renseignement extérieur russe VIDEO

Bakou, 24 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 24 avril avec Sergueï Narychkine, directeur du Service de renseignement extérieur russe.

Lors de l’entretien, le développement réussi des relations de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Russie a été évoqué, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives des liens. Il a été noté que la coopération dans le secteur de la sécurité s’était également poursuivie avec succès comme dans tous les domaines.

Les questions sur la sécurité régionale ont également fait l’objet de discussions.

Sergueï Narychkine a transmis les salutations du président Vladimir Poutine au chef de l’Etat. Il a félicité Ilham Aliyev pour sa large victoire aux élections présidentielles et l’a qualifiée de grande confiance du peuple azerbaïdjanais. Il a également qualifié les résultats de la présidentielle de victoire du peuple azerbaïdjanais.

Ayant remercié pour les félicitations et abordé les élections présidentielles en Azerbaïdjan et en Russie, le président Ilham Aliyev a dit que c’était la manifestation du soutien que les deux peuples apportaient à la politique menée par les dirigeants de la Russie et de l’Azerbaïdjan.

Enfin, le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue russe Vladimir Poutine et demandé de lui transmettre les siennes.