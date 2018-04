Le président Ilham Aliyev rencontre le président du parlement turc Ismail Kahraman VIDEO

Ankara, 25 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré, mercredi 25 avril, Ismail Kahraman, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli par le président du parlement turc Ismail Kahraman.

Lors de la rencontre, Ismail Kahraman a exprimé son plaisir de la visite officielle du président Ilham Aliyev en Turquie. Le président du parlement turc a félicité le chef de l’Etat azerbaïdjanais pour sa brillante victoire aux élections présidentielles. « Votre victoire à une grande majorité de suffrages nous a honorés. Le président Ilham Aliyev est une personnalité importante non seulement pour son pays, mais aussi pour la région et le monde », a-t-il avancé.

Le président Ilham Aliyev a remercié le président de la Grande Assemblée nationale turque pour ses sincères félicitations. Le chef de l'Etat s’est dit convaincu que cette visite constituerait une nouvelle étape dans le développement de nos relations.

Les parties se sont félicitées du développement réussi des relations bilatérales et ont noté que la coopération interparlementaire avait contribué à l'expansion des liens.

Au cours de la rencontre, la contribution de l'Azerbaïdjan et de la Turquie à la coopération et à la sécurité dans la région et la réalisation conjointe des projets stratégiques géants d'importance mondiale ont été mises en valeur.