L’Azerbaïdjan et la Turquie signent une série de documents VIDEO

Ankara, 25 avril, AZERTAC

Mercredi 25 avril 2018, la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau Azerbaïdjan-Turquie a été suivie de la cérémonie de signature d’une série de documents en présence des présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Turquie, Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan.

Le Protocole de la 7ème réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Turquie a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le Programme d’actions biennal (2018-2019) relatif à l’application de l’Accord sur la coopération en matière de protection de l’environnement entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été signé par Khazar Ibrahim, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Turquie, et Mehmet Ceylan, vice-ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Le Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de signature électronique entre le Ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère des Transports, des Affaires maritimes et des Communications de la République de Turquie a été signé par Ramin Goulouzadé ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, et Ahmet Arslan, ministre turc des Transports, des Affaires maritimes et des Communications.

L’Accord de commerce préférentiel entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été signé par Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, et Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères.

L’Accord sur la fondation des centres culturels, leur mécanisme de fonctionnement et leurs activités entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été signé par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, et Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères.

Le Protocole sur l’échange de personnel entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Turquie a été signé par le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, et le général d’armée Hulusi Akar, chef d’état-major des armées turques.