L’ESPB et l’Université technique kazako-britannique signent un mémorandum sur la coopération

Bakou, 26 avril, AZERTAC

L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou (ESPB) et l’Université technique kazako-britannique ont signé un mémorandum d’accord.

Le document a été signé par Elmar Gassimov, recteur de l’ESPB, et Kenzebek Ibrachev, recteur de l’Université technique kazako-britannique.

Le mémorandum prévoit les programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants, la participation aux projets de recherche et aux conférences, aux programmes académiques conjoints, à ceux de développement professionnel et aux formations, ainsi que l’échange de chercheurs.

Elmar Gassimov a donné des informations sur l’activité, les programme d’enseignement, les dernières réussites de l’université. Il s’est félicité de l’amitié et de la coopération établies entre l’ESPB et l’Université technique kazako-britannique.

Les parties se sont dites convaincues que la coopération entre les deux établissements d’enseignement supérieur serait couronnée de succès.