GP d’Azerbaïdjan : deuxième séance d’essais libres lancée

Bakou, 27 avril, AZERTAC

La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan a commencé vendredi à 17h00, heure de Bakou.

Dix écuries sont entrées en lice.

Mercedes est représenté par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Ferrari par Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, Williams par Sergey Sirotkin et Lance Stroll, Red Bull Racing par Max Verstappen et Daniel Ricciardo, Force India par Sergio Perez et Esteban Ocon, Renault par Nico Hulkenberg et Carlos Sainz, Toro Rosso par Brendon Hartley et Pierre Gasly, Sauber par Marcus Ericssonet Charles Leclerc, McLaren par Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne et Haas par Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

Les pilotes vont disputer la course en leurs monoplaces sur le tracé urbain de 6 km de Bakou.

La course du Grand Prix d’Azerbaïdjan aura lieu le dimanche 29 avril.