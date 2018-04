Le Forum international «La renaissance de l'identité et du patrimoine culturel : la langue turque du passé au futur» débute à Paris

Paris, 30 avril, AZERTAC

Organisé conjointement par l’Organisation mondiale de la coopération turque pour l'éducation et la science (TWESCO) et l’UNESCO, le Forum international intitulé «La renaissance de l'identité et du patrimoine culturel : la langue turque du passé au futur» a débuté à Paris.

Le forum réunit plus de 70 universitaires, artistes et représentants de 16 pays, pour discuter des héritages historiques et des développements actuels dans les études universitaires des communautés de langue turcophone.

Möhsun Naghysoylou, directeur de l’Institut de linguistique de l’Académie Nationale des Sciences de la République d’Azerbaïdjan (ANSA), présentera un exposé sur les activités littéraires à l’époque la République démocratique d'Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan est représenté à ce forum par l’ambassadeur Anar Karimov, délégué permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO, Gunay Efendiyeva, présidente de la Fondation internationale de la culture et du patrimoine turcs, et Fuzouli Medjidli, expert de TWESCO.