Le ministre azerbaïdjanais des Finances participera à la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD

Bakou, 1er mai, AZERTAC

La 51ème réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique de Développement (BAD) se tiendra du 3 au 6 mai à Manille, capitale des Philippines.

L’Azerbaïdjan sera représenté à cette réunion par une délégation conduite par Samir Chérifov, ministre azerbaïdjanais des Finances et membre du Conseil des gouverneurs de la banque.

Des ministres, des directeurs des banques centrales, des hauts fonctionnaires d’Etat et de gouvernement, des entrepreneurs, des représentants des institutions financières internationales, des savants et des experts connus provenant des pays membres seront présents à la réunion pour discuter du développement en Asie et au Pacifique, ainsi que des questions institutionnelles.

Le ministre azerbaïdjanais devrait également avoir des rencontres bilatères en marge de la réunion annuelle.