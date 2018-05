Les leaders japonais, chinois et coréen se réuniront à Tokyo

Tokyo, 2 mai, AZERTAC

Les leaders japonais, chinois et coréen se réuniront le 9 mai à Tokyo afin de discuter des questions de coopération mutuelle pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Shinzo Abe, Premier ministre japonais, Li Keqiang, Premier ministre chinois, et Moon Jae-in, président sud-coréen, procéderont à un échange de vues sur les résultats des négociations intercoréennes et la situation dans le monde entier et la région.

L’activité conjointe du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud pour renforcer le dialogue et la coopération en Asie-Pacifique sera l’un des sujets principaux lors de la réunion tripartite.

La diminution des risques lors des catastrophes naturelles et l’organisation du libre-échange entre les parties feront l’objet de discussions.