Le Premier ministre azerbaïdjanais reçoit une délégation du Congrès américain

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Novrouz Mammadov, a reçu, jeudi 3 mai 2018, une délégation de la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, en visite à Bakou.

Novrouz Mammadov a noté que cette visite revêtait une grande importance, ajoutant qu’elle constituait une bonne occasion pour mener des discussions sur le développement des relations bilatérales.

Abordant les liens entre les deux pays, le Premier ministre a fait savoir que l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis avaient de très bonnes relations, marquant qu’elles se développaient avec succès.

Novrouz Mammadov a fait savoir que l’Azerbaïdjan avait attaché, après la restauration de son indépendance, une importance particulière à l’élargissement des liens avec les Etats-Unis et l’UE.

Il a souligné que son pays poursuivait avec succès les relations avec les Etats-Unis et l’Union européenne.

Evoquant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, le Premier ministre a noté que 20 pour cent du territoire de l’Azerbaïdjan avaient été occupés par l’Arménie et ajouté qu’à la suite de cette occupation plus d’un million d’Azerbaïdjanais avaient été expulsés de leur terre natale, marquant que la solution du conflit était prolongée en raison de la politique non constructive de l’Arménie.

Il a dit que l’année courante marquerait le 100ème anniversaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan. «Le président Ilham Aliyev a proclamé l’année 2018 Année de la République démocratique d’Azerbaïdjan dans le pays et une série d’évènements importants sont réalisés », a-t-il avancé.

Exprimant son plaisir de son déplacement en Azerbaïdjan, Robert Goodlatte, chef de la délégation américaine, a souligné que les relations entre les deux pays étaient à haut niveau, mettant en valeur l’importance de poursuivre cette coopération dans les années à venir. Il a noté que la coopération avec l'Azerbaïdjan était importante pour les États-Unis.

L’élargissement des liens économico-commerciaux entre l’Azerbaïdjan et les Etats-Unis, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.