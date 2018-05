La fête nationale d'Israël célébrée à Bakou

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le 2 mai, l'ambassade d'Israël en Azerbaïdjan a organisé une réception officielle à l'occasion du 70ème anniversaire de l'indépendance de son pays.

Les hymnes nationaux de l'Azerbaïdjan et d'Israël ont retenti lors de la cérémonie.

L'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, Dan Stav, a parlé de la voie du développement de son pays et a souligné les grands succès dans les domaines économique et culturel au cours des dernières années.

L'ambassadeur a abordé les relations politiques, économiques et culturelles entre Israël et l'Azerbaïdjan. Le diplomate a remercié pour les conditions créées pour tous les peuples vivant en Azerbaïdjan, y compris les Juifs et le haut niveau de tolérance.

Le ministre des Impôts Mikayil Djabbarov a félicité le peuple d'Israël au nom du gouvernement azerbaïdjanais à l’occasion de cette fête. M. Djabbarov s’est dit convaincu que les relations amicales entre les deux pays se renforceraient encore davantage.

Des fonctionnaires, des députés, des ambassadeurs des pays étrangers à Bakou, des représentants des organisations internationales ont assisté à la cérémonie.