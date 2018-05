Robert Goodlatte : Les Etats-Unis attache une importance particulière aux relations avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec les membres de la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis.

Lors de l’entretien, les parties se sont félicitées du niveau actuel des relations azerbaïdjano-américaines et ont échangé sur l’approfondissement de la coopération bilatérale.

Elmar Mammadyarov a donné des informations sur les priorités de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan, les grands projets réalisés à l’initiative et avec la participation de son pays, ainsi que le développement du secteur hors hydrocarbures.

Abordant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh qui constitue une menace grave pour la stabilité et la sécurité dans la région, le ministre a fait savoir que les tentatives de changer les frontières internationalement reconnues des Etats étaient inacceptables, ajoutant que le retrait immédiat, complet et inconditionnel des troupes arméniennes devait être assuré conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Robert Goodlatte, chef de la délégation américaine, a indiqué que les Etats-Unis attachaient une importance particulière aux relations avec l’Azerbaïdjan.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions internationales et régionales.