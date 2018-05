Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie est en visite en Iran

Téhéran, 7 mai, AZERTAC

Le 23ème Salon du pétrole, du gaz, du raffinage et de la pétrochimie a ouvert ses portes à Téhéran. Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, a assisté à la cérémonie d’ouverture du salon.

1200 entreprises locales et 880 entreprises étrangères sont représentées au salon. L’Azerbaïdjan est représenté par la SOCAR à ce salon qui durera jusqu’au 9 mai. Des entreprises azerbaïdjanaises, espagnoles, allemandes, turques, japonaises, finlandaises, kazakhes, suisses et russes exposent leurs produits et présentent leurs services.

En marge de son déplacement, Perviz Chahbazov s’est entretenu avec Bijan Namdar Zangeneh, ministre iranien du pétrole.

Les ministres ont souligné le développement des relations de coopération énergétique entre les deux pays. Ils ont indiqué que l’accord sur le développement conjoint des blocs de gisements pertinents dans la mer Caspienne contribuerait au développement du domaine énergétique des deux pays.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Iran en matière pétro-gazière et énergétique, ainsi que sur les questions d’intérêt commun.