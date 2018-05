Le Grand Prix de skeet de Guébélé est lancé

Guébélé, 8 mai, AZERTAC

Le Club de tir de Guébélé organise une nouvelle fois un grand événement sportif.

Le Grand Prix de skeet dédié au 95ème anniversaire du leader national Heydar Aliyev a débuté ce matin au Complexe de skeet et à l’arc de Guébélé.

70 athlètes azerbaïdjanais, turcs, géorgiens, ukrainiens, ouzbeks, russes, iraniens, émiriens et bahreïniens participent à ce tournoi international organisé par le Club de tir de Guébélé, avec le soutien de la Fédération azerbaïdjanaise de tir et du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Six podiums seront montés lors du tournoi qui se déroulera jusqu’au 12 mai.

La cérémonie d’ouverture officielle du tournoi aura lieu le 10 mai.