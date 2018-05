Le 28 mai proclamé Journée nationale d’Azerbaïdjan à Santa Fe, au Nouveau-Mexique

Bakou, 11 mai, AZERTAC

La ville de Santa Fe, la capitale de l’Etat du Nouveau-Mexique des Etats-Unis, a proclamé le 28 mai 2018 Journée nationale d’Azerbaïdjan. Le maire de la ville Alan Webber a signé une proclamation à cette fin.

La proclamation adressée au consulat général d’Azerbaïdjan à Los Angeles stipule : «Le peuple azerbaïdjanais a créé la première république démocratique et laïque dans le monde musulman. Cette république a enregistré de nombreuses réformes progressives en peu de temps, a accordé le droit de vote aux femmes pour la première fois dans l’Orient musulman et même avant un certain nombre d’Etats avancés de l’époque. Cette république a été reconnue par les Etats-Unis et d’autres pays démocratiques».

Il est noté que les Etats-Unis avaient été l’un des premiers pays ayant reconnu l’Azerbaïdjan et tissé des relations diplomatiques avec lui après la restauration de son indépendance en 1991. L’Azerbaïdjan a renforcé sa souveraineté et son indépendance, est devenu l’un des Etats qui se développent et se modernisent le plus rapidement. A présent, son économie est la plus forte dans la région. L’Azerbaïdjan est également le plus grand partenaire commercial des Etats-Unis dans le Caucase du Sud.

«L’Azerbaïdjan a également tissé des liens étroits avec le Nouveau-Mexique par le biais de son consulat général à Los Angeles.

Le 28 mai 2018 est proclamé Journée nationale d’Azerbaïdjan dans la ville de Santa Fe», lit-on aussi dans la proclamation.