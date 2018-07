Le président turc : TANAP est un projet d’importance vitale pour nous, pour l’Azerbaïdjan

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

Nos relations avec l'Azerbaïdjan en matière d'énergie, ainsi que nos démarches dans le domaine de l'industrie de défense sont d'une très grande importance. C’est ce qu’a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, dans sa déclaration de presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev le 10 juillet.

« Dans le processus suivant, le projet TANAP est un projet d’importance vitale pour nous, pour l’Azerbaïdjan, il revêt une importance cruciale pour l'établissement de la liaison non seulement Azerbaïdjan-Turquie, mais aussi Azerbaïdjan-Europe. Ce projet nous intéresse beaucoup et cela, en tant que manifestation de notre fraternité, est à la fois important du point de vue de l’investissement stratégique. La démarche que nous avons effectuée à Eskisehir en matière de TANAP constitue vraiment une démarche vitale. En outre, le projet Aliaga de l’Azerbaïdjan en Turquie est, en matière d’investissement, vraiment beaucoup plus grand que n'importe quelle appréciation. Ce projet se présente depuis la pose de ses fondements comme un investissement qui se poursuit et s’agrandit de plus en plus. Et maintenant, inchallah, nous allons mettre en œuvre tout cela en amplifiant cet investissement et en inaugurant en automne certains des projets en cours de réalisation », a avancé le président turc.