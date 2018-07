Hassan Ghazizadeh Hachemi : Plusieurs accords ont été conclus en matière de santé lors de ma visite en Azerbaïdjan

Téhéran, 16 juillet, AZERTAC

La confiance mutuelle et le développement des relations dans divers domaines entre l’Azerbaïdjan et l’Iran répondent aux intérêts des deux peuples. C’est ce qu’a déclaré Hassan Ghazizadeh Hachemi, ministre iranien de la Santé et de l’Education médicale, en abordant les résultats de sa visite en Azerbaïdjan, dans une interview à l’AZERTAC. Il a fait savoir que ses rencontres tenues à Bakou avaient été très fructueuses. «Il existe de grandes opportunités pour le développement de coopération en matière de santé. Il a été décidé d'accélérer la construction de l’usine pharmaceutique conjointe dans le Parc industriel de Pirallahy lors de mon entretien avec le ministre azerbaïdjanais de la Santé», a-t-il indiqué.

«Un échange de vues a eu lieu sur les services médicaux. La construction d'un hôpital en Azerbaïdjan a fait l’objet de discussions. Nous sommes arrivés à un accord sur l’organisation des conférences conjointes par les médecins iraniens et azerbaïdjanais pour mener des échanges d’expérience», a dit le ministre.