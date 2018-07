Le président azerbaïdjanais rencontre le président du Sénat français

Paris, 19 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a rencontré ce jeudi, à Paris, le président du Sénat français Gérard Larcher.

Un détachement d'honneur était aligné en l'honneur du président azerbaïdjanais devant le siège du Sénat.

Le président Ilham Aliyev a été accueilli par le président du sénat Gérard Larcher.

Ils ont passé en revue le détachement d'honneur avant de poser pour une photo.

Gérard Larcher s'est déclaré heureux de revoir le président Ilham Aliyev au Sénat français. Il a souligné l'importance de ce genre de visites pour développer encore plus les relations bilatérales entre les deux pays.

Le président du Sénat a également évoqué la coopération entre la France et l'Azerbaïdjan dans les domaines économique, politique, éducatif et culturel, insistant sur les activités du Lycée français de Bakou et de l'Université franco-azerbaïdjanaise, le qualifiant d'indicateur du niveau élevé de relations entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa satisfaction de revenir au Sénat français. Il a noté que le dialogue avec la France à tous les niveaux revêtait une grande importance pour l'Azerbaïdjan. Le chef de l'Etat a noté que l'Azerbaïdjan considérait la France comme un partenaire très proche, un pays ami et que son pays était intéressé à élargir la coopération existant avec la France.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations existantes entre la France et l'Azerbaïdjan, les discussions menées apporteraient une contribution positive à l'accord à signer entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Le président du Sénat a dit espérer que l'accord global entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan serait bientôt signé. Il a fait savoir que la France était très intéressée par la signature de ce document.

Le niveau élevé des relations interparlementaires a été évoqué et la nécessité de poursuivre le développement de cette coopération a été mise en valeur. Il a été noté que de nombreuses rencontres, des visites mutuelles étaient organisées dans le cadre du Groupe d'amitié France-Caucase au Sénat français.

Les discussions ont également porté sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. Le président du Sénat a souligné que la France avait l'intention de poursuivre son activité en vue de trouver une solution pacifique au conflit du Haut-Karabagh.

Puis, le président Ilham Aliyev a signé le livre d'or du Sénat.