Rick Perry: Les Etats-Unis soutiennent le projet de gazoduc transadriatique

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Les Etats-Unis soutiennent le gazoduc transadriatique (TAP) qui vise à acheminer le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, a déclaré le ministre américain de l’Energie Rick Perry pendant la rencontre avec son homologue russe Aleksandr Novakov, rapporte l’AZERTAC citant The Washington Post.

«Les Etats-Unis soutiennent le rêve des Européens de réduire leur dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur d'énergie. Aussi, les Etats-Unis sont également en faveur de la concurrence croissante dans le secteur gazier avec la présence des acteurs comme l’Azerbaïdjan», a-t-il ajouté.

Pour rappel, lors de son entretien avec son homologue azerbaïdjanais Perviz Chahbazov à Washington, fin juin dernier, M.Perry avait souligné que les Etats-Unis continueraient à soutenir les projets énergétiques globaux de l’Azerbaïdjan.

Plus de 77% des travaux sur le projet TAP ont été effectués.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Couloir gazier Sud, long d'environ 3.500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz de l'Azerbaïdjan vers le marché mondial.

Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Socar (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).