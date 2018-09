Le rédacteur en chef de Xinhua : Notre coopération avec l'AZERTAC sert à rapprocher nos deux peuples VIDEO

Bakou, 16 septembre, AZERTAC

L'agence de presse chinoise Xinhua se voit fournir des informations sur l'Azerbaïdjan par l'AZERTAC, la principale source d'information du pays. L'accord de coopération entre les deux agences permet d'élargir encore davantage l'échange d'information et de mettre en œuvre des projets communs.

Cette idée a été prononcée lors de la rencontre tenue entre une délégation menée par He Ping, rédacteur en chef de l'Agence de presse chinoise Xinhua, en visite à Bakou, et Aslan Aslanov, président du Conseil d'administration de l'AZERTAC.

Le président du Conseil d'administration Aslan Aslanov a dit que l'Azerbaïdjan et la Chine avaient des liens historiques anciens, soulignant que les agences d'information nationales des deux pays jouaient un rôle important dans l'approfondissement des relations entre les deux peuples. Il a été noté que des expositions photographiques et des présentations conjointes, des échanges d'informations et d'expériences ont été réalisés durant la coopération AZERTAC-Xinhua, lancée depuis 2003. « Dans le même temps, les deux agences entretiennent une coopération étroite au sein du Congrès mondial des agences de presse et de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA), deux organisations internationales présidées par l'AZERTAC. Nous avons discuté avec le président de Xinhua Cai Mingzhao, en juin dernier à Pékin, d'un certain nombre de questions de coopération. En plus, nous avons signé un nouvel accord de coopération avec Xinhua en marge du premier sommet des médias de l'Organisation de coopération de Shanghai », a marqué Aslan Aslanov.

Le rédacteur en chef de Xinhua, He Ping, a dit qu'ils attachaient une grande importance à la coopération avec l'AZERTAC et appréciaient hautement la dynamique des relations bilatérales. Il a déclaré que le développement de l'AZERTAC en tant que fournisseur d'informations est évident. « Le contrat que nous avons signé avec vous à Pékin vise à accroître l'échange d'informations, ce qui contribuera à rapprocher encore davantage nos deux peuples, à couvrir mutuellement les événements de la vie économique et culturelle de nos deux pays.

Le rédacteur en chef a déclaré que la proposition de l'AZERTAC visant à améliorer l'activité de l'OANA était soutenue par l'agence Xinhua. Il a déclaré que la diffusion des informations en chinois par l'AZERTAC était importante pour eux et qu'ils étaient prêts à fournir le soutien nécessaire en ce sens.

Les parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets conjoints, l'intensification des activités du Congrès mondial des agences de presse et de l'OANA, les tendances des médias modernes, ont souligné l'importance de renforcer les efforts pour approfondir encore davantage la coopération.