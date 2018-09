Le président azerbaïdjanais reçoit la délégation menée par le rédacteur en chef de Xinhua VIDEO

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi 17 septembre la délégation menée par He Ping, rédacteur en chef de l'agence de presse Xinhua de la République populaire de Chine.

Le président de la République a exprimé son plaisir de la bonne coopération de l’agence de presse chinoise Xinhua avec l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan, se disant convaincu que cette coopération s’amplifierait encore davantage à la suite de la visite en Azerbaïdjan de la délégation menée He Ping, rédacteur en chef de l’agence de presse Xinhua. Le président Ilham Aliyev a noté que les relations sino-azerbaïdjanaises se développaient avec succès et a évoqué avec plaisir sa visite officielle en République populaire de Chine, dont il a mis en valeur les bons résultats. Notant qu'il existait de très bonnes opportunités pour le développement des relations commerciales entre les deux pays, le chef de l'Etat a déclaré que des travaux pratiques étaient en cours pour stimuler les exportations réciproques. Le président Ilham Aliyev a mentionné l’existence d’un grand potentiel de coopération dans le secteur du tourisme, ajoutant que les citoyens chinois pouvaient venir sans aucune difficulté en Azerbaïdjan en obtenant un visa électronique. Le chef de l'Etat a souligné le rôle important des agences de presse et des médias dans le développement du tourisme. Le président Ilham Aliyev a souligné que les deux pays entretenaient une coopération réussie dans le domaine du transport et que le nombre et le volume des produits chinois exportés via l’Azerbaïdjan vers les marchés mondiaux avaient augmenté.

Le rédacteur en chef de l’agence de presse Xinhua, Hi Ping, a remercié, au nom de la délégation chinoise, le président Ilham Aliyev de les avoir reçus, l’a qualifié d’indicateur de la grande importance attachée par le président Ilham Aliyev au développement des relations Azerbaïdjan-Chine. Hi Ping a déclaré avoir été témoin des processus de développement rapide en Azerbaïdjan. Le rédacteur en chef de l’agence de presse Xinhua a, à son tour, déclaré que la rencontre du président Ilham Aliyev avec le président Xi Jinping et les accords de coopération signés lors de son déplacement en Chine en 2015 avaient donné une forte impulsion au développement des relations.

Il a noté que le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine avait suivi son cours avec succès ces dernières années grâce aux efforts des chefs d'Etat des deux pays. Abordant les réunions tenues en Azerbaïdjan, He Ping Sinhua a souligné la portée des documents de coopération signés entre l’agence Xinhua et l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise et l’importance de raffermir cette coopération.

Le rédacteur en chef de l’agence chinoise a également noté avec satisfaction qu’ils avaient pris connaissance des activités des entreprises chinoises implantées en Azerbaïdjan. Il a déclaré que les relations entre les deux pays se développaient plus rapidement dans le cadre de l’initiative « Une ceinture, une route » de la Chine.