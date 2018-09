Entretien du président Ilham Aliyev avec le président du parlement turc VIDEO

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu ce vendredi avec Binali Yildirim, président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Le chef de l'Etat a exprimé sa gratitude à Binali Yildirim pour sa participation à la réunion solennelle consacrée au 100e anniversaire de la création du parlement azerbaïdjanais. Notant l'importance du fait que Binali Yildirim avait effectué, en tant que président du parlement, sa première visite officielle en Azerbaïdjan, le président Ilham Aliyev s'est déclaré ravi de le revoir en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, la récente visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan a été évoquée et le défilé spectaculaire consacré au centenaire de la libération de Bakou a été qualifié de brillant modèle d'amitié et de fraternité entre les deux pays.

Au cours de l’entretien, il a été noté que les relations amicales entre l’Azerbaïdjan et la Turquie se développaient avec succès dans tous les domaines, y compris la coopération interparlementaire, et que ces liens continueraient à se renforcer et se développer.

Le président du Milli Medjlis, Ogtay Asadov, a assisté à la rencontre.