Le président Ilham Aliyev accueille une délégation menée par le président des Jeux olympiques spéciaux VIDEO

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 25 septembre une délégation conduite par Timothy Shriver, président des Jeux olympiques spéciaux. Les athlètes de renommée mondiale Bart Conner, Nadia Comăneci et Vladimir Grbic faisaient partie de la délégation.

Le chef de l’Etat s’est d’abord félicité de l’organisation du XXe Forum global des jeunes leaders des Jeux olympiques spéciaux à Bakou et s’est dit convaincu que cet événement créerait une bonne occasion pour que les membres de la délégation puissent prendre connaissance de près de l’Azerbaïdjan.

Les membres de la délégation ont dit avoir été très impressionnés des processus de développement dans le pays et ont présenté leurs félicitations. Evoquant que les Jeux olympiques spéciaux avaient une histoire de 50 et regroupait 172 pays du monde, M. Shriver a remercié le président Ilham Aliyev pour son soutien accordé à l’organisation d’un forum consacré aux 50 ans des Jeux olympiques spéciaux à Bakou. Il a hautement apprécié l’organisation des compétitions sportives internationales prestigieuses, y compris la Formule 1 et les championnats du monde de judo en Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a exprimé son plaisir de la contribution que l’Azerbaïdjan a apportée aux Jeux olympiques spéciaux et au XXe Forum global des jeunes leaders des Jeux olympiques spéciaux, a exprimé ses félicitations à l’occasion des succès obtenus et du 50e anniversaire des Jeux olympiques spéciaux. Le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance du soutien que ce mouvement, qui regroupé environ 5 millions de membres, apporte à l’intégration des personnes ayant des déficiences mentales et physiques dans la société et a noté que des programmes sociaux étaient mis en œuvre et des événements organisés en la matière en Azerbaïdjan.