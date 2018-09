L’Azerbaïdjan et la Chine discutent des questions d’intérêt mutuel dans le domaine militaro-technique

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

En marge du 3e Salon international de l’industrie de défense ADEX-2018, le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu ce mercredi avec la délégation conduite par Liu Jianmi, vice-président de la société Poly Technologies, qui fait partie du complexe de l’industrie militaire de la Chine.

Au cours de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur la sécurité régionale et les questions d’intérêts mutuel entre l’Azerbaïdjan et la Chine dans le domaine militaire et militaro-technique.