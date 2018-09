Elmar Mammadyarov tient des rencontres à New York VIDEO

New York, 28 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a tenu une série des rencontres bilatérales en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise s’est entretenu avec Gilles Tonelli, ministre monégasque des Relations extérieures et de la Coopération, Ana Birchall, vice-Premier ministre roumain pour les Partenariats stratégiques, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre émirien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Erlan Abdyldaev, ministre kirghiz des Affaires étrangères, Maria Dolores Agüero Lara, ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras, Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique, Gabriela Cuevas Barron, présidente de l'Union interparlementaire, et Michel Konings , chef de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Lors des entretiens, les relations entre les pays, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, ainsi que les questions figurant à l’ordre du jour de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU ont fait l’objet d’échanges de vues.