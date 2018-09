Le président Ilham Aliyev participe à une réunion restreinte du Conseil des chefs d’Etat de la CEI à Douchanbé

Douchanbé, 28 septembre, AZERTAC

Le Conseil des chefs d’Etat des pays membres de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) a tenu une réunion restreinte à Douchanbé, capitale de la République du Tadjikistan.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à la réunion.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a été accueilli par son homologue tadjik Emomali Rahmon.

Ensuite, les chefs d’Etat ont posé pour une photo de famille.

Le président tadjik Emomali Rahmon a pris la parole lors de la réunion et a parlé des travaux que son pays avait effectués durant sa présidence à la CEI. Il a déclaré que des documents avaient été signés sur la coopération couvrant tous les domaines, grâce aux activités conjointes des pays membres de la CEI. « Près de 40 réunions se sont tenues, l’amplification de la coopération, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le trafic illicite de stupéfiants, la migration clandestine et d’autres questions ont été largement discutées pendant la présidence du Tadjikistan à la CEI », a-t-il avancé, ajoutant qu’une coopération fructueuse s’était effectuée dans le domaine économique.

Ensuite, le président du Comité exécutif de la CEI, Sergueï Lebedev, a donné des informations sur les questions figurant à de l’ordre du jour.