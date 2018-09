La première Maison du commerce d’Azerbaïdjan en Chine ouvre ses portes

Liuzhou, 28 septembre, AZERTAC

La première Maison du commerce d’Azerbaïdjan en Chine a ouvert ses portes le 28 septembre.

Su Siaohu, vice-président de la Chambre de commerce sur l’exportation et l’importation des produits alimentaires de Chine, a souligné que les relations établies historiquement entre les deux pays se développaient actuellement avec succès dans différentes directions. «En plus d’être une nouvelle étape dans notre coopération commercio-économique, la Maison du commerce d’Azerbaïdjan jouera également un rôle nécessaire pour la présentation des produits azerbaïdjanais aux clients chinois», a-t-il fait savoir.

Akram Zeynalli, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Chine, a souligné que l’Azerbaïdjan attachait une importance particulière au développement des relations avec la Chine et était intéressé par l’approfondissement des liens bilatéraux sur tous les domaines. Il a noté que le dialogue politique et les accords sur les relations politiques conclus entre les chefs d’Etat Ilham Aliyev et Xi Jinping étaient une base solide pour l’approfondissement des relations dans tous les domaines, y compris celui de l’économie.

Les participants de la cérémonie ont ensuite visité la Maison du commerce d’Azerbaïdjan, avant d’avoir vu un film sur les réalisations obtenues par l’Azerbaïdjan pendant les années de l’indépendance.