New York : Elmar Mammadyarov a des rencontres bilatérales

New York, 29 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a eu une série de rencontres en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a rencontré Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Ahmed bin Abdallah Al-Mahmoud, vice-Premier ministre qatari, ministre d’Etat pour les affaires du Conseil des ministres, Linas Linkevicius, ministre lituanien des Affaires étrangères, Gebran Bassil, ministre libanais des affaires étrangères, Robert Dussey, ministre togolais des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Peter David, ministre des Affaires étrangères et du Travail de Grenade, Didier Reynders, vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Miroslav Lajcak, ministre slovaque des affaires étrangères et européennes, Carmelo Abela, ministre maltais des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce, Salahuddin Rabbani, ministre afghan des affaires étrangères, et les représentants du Comité juif américain.

Lors des entretiens, les relations entre les pays, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, ainsi que les questions figurant à l’ordre du jour de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU ont fait l’objet d’échanges de vues.