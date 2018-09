L’Azerbaïdjan et la Mongolie signent un accord sur la simplification des demandes de visa

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Un accord entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de la Mongolie sur l’exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels a été signé lors de la rencontre du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov avec son homologue mongol Damdin Tsogtbaatar en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les ministres ont discuté des questions de coopération bilatérale, du développement des liens politiques et économiques et ont procédé à un échange de vues sur des questions internationales et régionales.