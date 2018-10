News York : quatorzième réunion de haut niveau du Centre international Nizami Gandjavi

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le Centre international Nizami Gandjavi a tenu sa quatorzième réunion de haut niveau au sujet de «La paix et le développement durables dans un monde en mutation» à New York.

La présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović, le président géorgien Guiorgui Margvelachvili, le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, le vice-Premier ministre roumain Ana Birchall et la co-président du Centre Ismail Serageldin sont intervenus à l’ouverture de la réunion.

Le Premier ministre maltais Joseph Muscat, le président macédonien Gjorge Ivanov, l’ancienne présidente finlandaise Tarja Halonen, l’ancienne ministre grecque des Affaires étrangères Dora Bakoyannis, l’ancien président letton Valdis Zatlers, l’ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa et les vice-premiers ministres roumain et palestinien ont eux aussi été présents à la réunion.

Les intervenants ont parlé des questions de paix et de sécurité préoccupant le monde entier, ont mené des discussions sur le programme du Partenariat oriental de l’Union européenne. Il a été noté que ce programme était important pour assurer l’élargissement de l’UE, la paix, la sécurité, le développement économique et l’intégration dans la région. Les discussions ont également porté sur les différents aspects des relations euro-atlantiques, des idées et des initiatives ont été débattues.

Une délégation azerbaïdjanaise conduit par Nazim Ibrahimov, président du Conseil de tutelle du Centre international Nizami Gandjavi a participé à la réunion.