Le président de la République a reçu les lettres de créance du nonce apostolique en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu les lettres de créance de l’archevêque Paul Fitzpatrick Russel, nonce apostolique en Azerbaïdjan.

L’archevêque Paul Fitzpatrick Russel a passé en revue le détachement d’honneur avant d’avoir remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président de la République s’est entretenu avec le nonce apostolique.

Le chef de l'Etat a souligné le haut niveau des relations entre l'Azerbaïdjan et le Vatican et a déclaré qu’on était profondément impressionnés par la visite du pape François en Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a évoqué avec plaisir ses rencontres avec le pape François en marge de cette visite et son déplacement au Vatican.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, l’archevêque Paul Fitzpatrick Russell a souligné qu’il existait de très bonnes relations entre le Vatican et l'Azerbaïdjan. Il a dit avoir rencontré le pape François quelques semaines avant, ajoutant que le pape François avait évoqué avec plaisir sa visite en Azerbaïdjan et a noté qu'ils attendaient la visite de Mme Mehriban Aliyeva.

Le chef de l'Etat a déclaré que la rencontre de Mehriban Aliyeva avec le pape François s’était passée dans une atmosphère très amicale. Notant que c’était un bon indicateur de la coopération, le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations entre le Azerbaïdjan et le Vatican démontraient une nouvelle fois au monde que comment les personnes vivant dans des zones géographiques différentes, des représentants des cultures et religions différentes pouvaient coopérer et établir des relations amicales.

L'archevêque Paul Fitzpatrick Russel a déclaré partager les avis du président Ilham Aliyev et a noté, pour sa part, que les relations entre le Vatican et l'Azerbaïdjan constituaient vraiment un exemple.