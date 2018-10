Les présidents de parlement des pays membres de la TurkPA se sont réunis à Antalya

Antalya, 9 octobre, AZERTAC

Les présidents de parlements des pays membres de l’assemblée parlementaire des pays turcophones (TurkPA) se sont réunis ce lundi à Antalya.

Une délégation conduite par Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis, a participé à cette réunion.

Dans son intervention à la réunion organisée en marge de la troisième réunion des présidents de parlement des pays eurasiatiques, Binali Yildirim, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a abordé les objectifs de la TurkPA.

Il a noté que l’un des objectifs principaux était de promouvoir les valeurs fraternelles et de les transmettre aux générations futures. B. Yilidirm a félicité Altinbek Mamayoussoupov pour son élection au poste de secrétaire général et s’est dit convaincu que le nouveau secrétaire général déploierait de gros efforts pour organiser plus efficacement l’activité de cette organisation.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie s’est dit confiant que des discussions fructueuses seraient menées et des décisions importantes seraient prises lors de la réunion de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones les 21 et 22 novembre à Izmir, en Turquie.

Ogtay Assadov a rappelé que le siège central de la TurkPA se trouvait à Bakou, notant que toutes les conditions y avaient été créées pour l’activité efficace de l’organisation.

Il a indiqué que cette année marquait le 10e anniversaire de la fondation de la TurkPA, ajoutant qu’au cours de la période écoulée, la TurkPA était devenue membre consultatif de plusieurs organisations internationales et avait renforcé sa position dans l’arène internationale.

Ensuite, les présidents de parlement des autres pays ont partagé leurs opinions sur l’activité de la TurkPA. Les projets effectués par cette organisation ont été hautement appréciés.