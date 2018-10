L’ouverture officielle de la 3e réunion des présidents de parlement des pays eurasiatiques à Antalya

Antalya, 9 octobre, AZERTAC

L’ouverture officielle de la troisième réunion des présidents de parlement des pays eurasiatiques a eu lieu à Antalya sous les auspices de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

L’Azerbaïdjan est représenté par une délégation menée par Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis, à la réunion se déroulant sous le slogan « La coopération économique, l’environnement et le développement durable en Eurasie ».

Le président de commission Ali Husseynli, les députés Khanlar Fatiyev et Aghalar Valiyev, le chef de l’administration du Milli Medjlis Sefa Mirzaïev, et d’autres personnalités font partie de la délégation azerbaïdjanaise.

La réunion a rassemblé plus de 350 participants, dont les représentants des parlements de 39 pays et d’une série d’organisations internationales.

Dans son intervention, Binali Yildirim, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, a abordé les objectifs et les tâches des réunions des présidents de parlement des pays eurasiatiques, devenues déjà une tradition.

Il a noté que les conflits existants dans les différentes régions du monde constituaient le plus grand obstacle pour la coopération et le développement. Il a ajouté que la Turquie était pour la coexistence des pays et des peuples dans la paix, l’égalité, le développement et la prospérité dans l’espace eurasiatique, ainsi qu’elle prenait des mesures importantes en ce sens.

Moon Hee-sang, président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, a abordé la position de son pays concernant la protection de la paix, de la stabilité et du développement dans l’espace eurasiatique.

Viatcheslav Volodine, président de la Douma d’Etat russe, a évoqué l’importance de résoudre les problèmes existants dans le monde dans un climat de compréhension mutuelle.

Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis, a remercié Binali Yildirim pour l’excellente organisation de la réunion. Il a fait savoir que la coopération bilatérale et multilatérale des parlements jouait un rôle important dans le règlement des problèmes globaux.

Le président du Milli Medjlis a souligné que l'avenir prospère des peuples vivant dans le continent eurasien ne pouvait être fondé que sur la coopération économique mutuellement bénéfique, le bon voisinage, le respect mutuel, l'humanisme et la tolérance.

Les intervenants ont abordé les difficultés des conflits et des problèmes, leurs moyens de règlement, ainsi que les conséquences du changement climatique.

Un vaste programme culturel sera organisé dans le cadre de la réunion.

Il est à noter que le dialogue des présidents de parlement des pays eurasiatiques, lancé deux ans avant à Moscou et poursuivi l’année dernière à Séoul, est déjà devenu une tradition. L’Azerbaïdjan y prend une part active.