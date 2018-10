Bakou s’apprête à accueillir la troisième conférence sur l’Eurasie

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

La troisième conférence sur l’Eurasie au sujet de «Les conséquences du développement global dans l’industrie énergétique de la région Caspienne et de l’Asie centrale» aura lieu, du18 au 20 octobre, à l’Ecole supérieure de pétrole de Bakou. Organisée par l'Association Internationale des Économistes de l'Énergie (IAEE), avec le soutien de l’Ecole supérieure de pétrole de Bakou, la conférence se penchera sur les défis mondiaux pour la sécurité énergétique en Eurasie, y compris le problème d’offre et de demande, les marchés énergétiques et la réglementation, la durabilité de la fourniture d’énergie électrique, l’efficacité énergétique en Eurasie, l’énergie traditionnelle, l’énergie alternative et le chauffage, l’utilisation du gaz naturel, les innovations et le développement de l’industrie.

La participation des représentants organisations et des compagnies prestigieuses internationales à cette conférence est prévue.