Teimouraz Gotchitachvili : La Géorgie et l’Azerbaïdjan ont une coopération très réussie dans le secteur pétro-gazier

Tbilissi, 11 octobre, AZERTAC

Le fonctionnement du secteur pétrolier et gazier de la Géorgie n’est pas possible sans la coopération avec l’Azerbaïdjan et la SOCAR. Nous avons une coopération très réussie dans le secteur pétro-gazier. C’est ce qu’a annoncé Teimouraz Gotchitachvili, président de la Société du pétrole et du gaz de Géorgie.

Il a souligné que le côté géorgien appréciait très hautement cette coopération et avait l’intention de renforcer et d’élargir encore plus les relations à l’avenir.

Teimouraz Gotchitachvili a fait savoir que les résultats préliminaires de l’appel d’offres sur la construction d’un stockage de gaz souterrain seraient bientôt annoncés. «Nous avons reçu plusieurs propositions sur la construction du stockage de gaz souterrain. Nous allons sélectionner quatre ou cinq sociétés et elles participeront à l’appel d’offres final. Les résultats préliminaires seront connus après la présidentielle», a-t-il estimé.