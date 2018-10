La coopération entre les ministères de la défense azerbaïdjanais et ouzbek au menu des discussions

Tachkent, 12 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov, en visite en Ouzbékistan afin de participer à la réunion ordinaire du Conseil des ministres de la défense de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) qui se tiendra à Tachkent, a rencontré son homologue ouzbek le major-général Abdousalom Azizov.

Le ministre ouzbek de la Défense a fait savoir qu’ils étaient intéressés à développer encore plus la coopération entre les ministères de la défense des deux pays.

Au cours de la rencontre, un certain nombre de questions relatives à l’état actuel et aux perspectives de la coopération en matière de défense et de l’éducation militaire ont été examinées et un échange de vues a eu lieu sur le renforcement des relations mutuellement bénéfiques dans le domaine militaro-technique.

L’Ouzbékistan envisage de tenir conjointement avec l’Azerbaïdjan des événements sur l’échange de données d’expérience en matière d’éducation militaire. Lors de l'entretien, il a été noté que des experts militaires ouzbeks participeraient en tant qu’observateurs aux exercices internationaux organisés sur le territoire azerbaïdjanais.

La rencontre s’est terminée par la signature d’un plan de coopération militaire bilatérale pour 2019 entre les ministères de la défense de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan.