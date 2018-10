Les ministres des Sports des pays du Conseil de l’Europe se réunissent à Tbilissi

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

La 15e réunion des ministres des Sports des pays membres du Conseil de l’Europe a entamé ses travaux à Tbilissi.

La réunion, tenue sous le slogan « La protection des droits de l’homme dans le sport : le partage des engagements et de la responsabilité », a rassemblé plus de 320 participants. L’Azerbaïdjan est représenté par Azad Rahimov, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Il a été noté que l’objectif principal était de promouvoir la participation et l’existence dans le sport par les droits de l’homme. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur la protection des droits des athlètes et la prévention de l'usage des substances dopantes.

Mme Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, Mamuka Bakhtadze, Premier ministre géorgien, Janez Kocijancic, le président des Comités Olympiques Européens, et d’autres hauts fonctionnaires ont été présents à cette réunion.