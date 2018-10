Boxe : les athlètes azerbaïdjanais remportent 3 médailles à Anapa

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Les Championnats d'Europe juniors hommes et femmes de 2018 se sont terminés à Anapa, en Russie. L’équipe d’Azerbaïdjan a remporté 3 médailles, dont 2 en or et 1 en bronze.

Les boxeurs azerbaïdjanais Ali Zamanov (48 kg) et Mourad Allahverdiyev (80 kg) se sont montés sur la plus haute marche du podium. Ahmad Ahmadov (+80 kg) a dû se contenter de la médaille de bronze.