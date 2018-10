Le président de la République reçoit le vice-président du Conseil des ministres turkmène VIDEO

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu jeudi 18 octobre Rachid Meredov, ministre des Affaires étrangères et vice-président du Conseil des ministres du Turkménistan.

Le président de la République a déclaré que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan avaient une riche histoire et que les relations bilatérales se développaient avec succès dans tous les domaines. Notant que les deux pays entretenaient une coopération active sur le plan bilatéral et multilatéral, le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations avaient atteint ces dernières années un nouveau niveau grâce aux efforts conjugués déployés. Le chef de l'Etat a déclaré que l'Azerbaïdjan et le Turkménistan coopéraient activement dans la sphère politique, ajoutant que les relations entre les deux pays se développaient avec succès aussi dans d'autres domaines, y compris le transport, l'énergie et la culture. « Tout cela est basé sur nos relations fraternelles séculaires et nous sommes optimistes quant à l'avenir de nos relations. Je suis convaincu que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan continueront de se développer avec succès », a avancé le président Ilham Aliyev, marquant que le déplacement de Rachid Meredov contribuerait à raffermir encore plus les relations fraternelles entre les deux pays.

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Rachid Meredov, a transmis les salutations et l’estime du président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le ministre des Affaires étrangères Rachid Meredov a fait savoir que le chef de l’Etat turkmène lui avait ordonné de féliciter le président Ilham Aliyev à l’occasion du Jour de l’indépendance nationale de l’Azerbaïdjan, avant d’avoir présenté le message de félicitations de Gourbangouly Berdymoukhamedov au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Ayant remercié pour l’attention réservée et les félicitations de son homologue turkmène, le président Ilham Aliyev et demandé de lui transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux. Le président Ilham Aliyev a dit que les liens amicaux existant entre les chefs d’Etat azerbaïdjanais et turkmène constituaient un facteur important dans le développement des relations des deux pays.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.