Paris : des entreprises azerbaïdjanaises participeront au Salon de l'Alimentation

Paris, 18 octobre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan sera représenté au Salon de l'Alimentation (SIAL Paris).

23 entreprises azerbaïdjanaises, spécialisées dans la production d’aliments, de fruits et légumes, de vins, de jus de fruits, d’eaux minérales, de produits en conserve, de fruits secs et de thé, présenteront leurs produits sous la marque «Made in Azerbaijan».

En marge du salon, les représentants des entreprises azerbaïdjanaises auront des rencontres avec les distributeurs français spécialisés dans la vente des produits agricoles et agroalimentaires, et mèneront des discussions.

Plus de 7 mille entreprises provenant de 109 pays seront présentes à ce salon qui se déroulera du 21 au 25 octobre.