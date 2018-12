Un centre culturel azerbaïdjanais fondé en Grande-Bretagne

Londres, 18 décembre, AZERTAC

Un centre culturel azerbaïdjanais a été fondé à Londres, en Grande-Bretagne.

Les collaborateurs de l’ambassade d’Azerbaïdjan, des étudiants azerbaïdjanais faisant leurs études dans ce pays, des hommes d’affaires turcs se sont rassemblés à la cérémonie organisée à cette occasion.

La cérémonie a été ouverte par la vice-présidente du centre, Sevil Aslanova, qui a fourni des informations sur le but et les objectifs du Centre culturel. Il a été noté que le Centre avait été créé à l'initiative du Comité d'État en charge de la Diaspora. C'est le premier centre culturel en Grande-Bretagne. Le Centre a pour objectif principal de réunir les Azerbaïdjanais vivant dans ce pays. Il est prévu de mettre en place ses succursales aussi dans d'autres villes. Le centre comprend 4 départements : les relations publiques, la culture, les sports et la jeunesse. La fondation d’une station de radio azerbaïdjanaise figure aussi parmi les principaux objectifs.